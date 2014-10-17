Під Іловайськом знайшли ще 150 невпізнаних тіл загиблих

Про це повідомив голова групи, що розслідує людські втрати під час війни, Ярослав Жилкін, пише "Українська правда" с посиланням на Kyiv Post.

"У мене таке відчуття, що там залишилося ще щонайменше стільки ж тіл", - сказав він.

За словами Жилкіна, більшість тіл було знайдено біля міста Старобешеве, де колона українських військових потрапили під обстріл російської армії, не зважаючи на домовленості про те, що їх пропустять.

Водночас, як пише Коммерсантъ, у четвер у Дніпропетровську, куди продовжують звозити тіла загиблих, було поховано ще 21 неопізнаного солдата.

За словами віце-губернатор Дніпропетровської області Святослава Олійника, на сьогодні невідомі імена приблизно 500 загиблих: "Але список може збільшуватися, тому що не всі масові поховання знайдені".

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Командир полку "Дніпро-1" Юрій Береза ​​стверджує, що бійців його підрозділи в полон не беруть, всього ж з початку боїв вони втратили 18 людей, доля ще кількох невідома. За словами пана Берези, відступаючи з Іловайська котла, його бійці вивезли всіх своїх загиблих товаришів.

"Десять днів тому військова розвідка повідомила, що тіла багатьох з тих, з ким ми там зіткнулися, так і лежать, ніхто не поспішає їх забирати. Цього я не розумію. Ось стоять у нас хрести невідомим героям України, а адже може виявитися, що серед них є невідомі герої Росії ", - сказав Береза.