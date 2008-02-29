У Києві затримали водія, який у Вінниці збив на смерть студентку

Співробітники Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області 27 лютого затримали у Києві водія, який підозрюється у тому, що в листопаді минулого року у Вінниці збив на смерть 21-річну студентку Вінницького торговельно-економічного університету і зник з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні відділу зв`язків із громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 17 листопада 2007 року на вулиці Чорновола у м. Вінниці невідомий водій автомобілем збив 21-річну студентку Вінницького торговельно-економічного університету, жительку с. Заливанщина Калинівського району і з місця пригоди зник. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці пригоди. За даним фактом слідчим управлінням УМВС було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченими ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвели до загибелі людини).

27 лютого 2008 року співробітники міліції затримали у м. Києві підозрюваного у скоєнні цього злочину. На одній з автостоянок Києва також виявили його автомобіль «Фольксваген Туран».

За даними попереднього розслідування, затриманий – 47-річний військовослужбовець – перебуваючи за кермом цієї іномарки після скоєння ДТП із місця пригоди втік. Автомобіль він сховав у власному гаражі, а згодом відремонтував і поставив на стоянку у Києві.

Зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомляв УНІАН, Управління Державної автоінспекції у Вінницькій області обіцяло 10 тис. грн. винагороди за допомогу у встановленні особи водія, який 17 листопада 2007 року збив на смерть 21-річну студентку і зник з місця дорожньо-транспортної пригоди.