Канал «Сіверський Донець – Донбас» працює в аварійному режимі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують систематично обстрілювати канал «Сіверський Донець – Донбас», що спричинило численні пошкодження каналу. Наразі він працює в аварійному режимі, через що якість води, що надходить споживачам, не відповідає стандартам», - зазначив він.

Нагадаємо, через бойові дії сотні тисяч мешканців Донбасу регулярно залишаються без води. Постійні перебої з водопостачанням, зокрема, спостерігаються в Донецьку та Луганську.