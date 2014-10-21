Канал «Сіверський Донець – Донбас» працює в аварійному режимі
14:57, 21 жовтня 2014Суспільство
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Терористи систематично обстрілюють канал «Сіверський Донець – Донбас», який наразі працює в аварійному режимі.
Канал "Сіверський Донець - Донбас" пошкоджено через обстріли / galleryua.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Терористи продовжують систематично обстрілювати канал «Сіверський Донець – Донбас», що спричинило численні пошкодження каналу. Наразі він працює в аварійному режимі, через що якість води, що надходить споживачам, не відповідає стандартам», - зазначив він.
Нагадаємо, через бойові дії сотні тисяч мешканців Донбасу регулярно залишаються без води. Постійні перебої з водопостачанням, зокрема, спостерігаються в Донецьку та Луганську.
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