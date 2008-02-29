Експерти: у Києві падає попит на однокімнатні квартири

Останнім часом на ринку житла Києва відбулися істотні зміни: якщо раніше підвищений попит спостерігався на однокімнатні квартири, то тепер продажі активізувалися в сегменті дво- і трикімнатних квартир, повідомляє тижневик “Комментарии”.

Разом із тим, зазначає видання, за останні півроку кількість пропозицій на ринку вторинного житла у столиці збільшилася більш ніж на третину. Якщо у листопаді минулого року в столиці пропонувалося до продажу в середньому 8,3 тис. об`єктів, то зараз на торги виставлено понад 13 тисяч.

Аналітики стверджують, що основне поповнення відбулося за рахунок трикімнатних квартир - їх у базах даних порівняно з листопадом минулого року стало майже вдвічі більше, вибір двокімнатних збільшився на 54%, і однокімнатних - на 33%.

Як повідомляє видання, за підрахунками фахівців, понад 80% операцій на ринку сьогодні - так звані альтернативні, коли люди, виставляючи на продаж одне житло, ставлять умову придбати їм натомість інше. Як правило, в цьому випадку продається квартира у престижних центральних районах столиці і за ці кошти («плюс» іноді невеликий кредит) купується декілька в спальних районах.

Також достатньо серйозно бази пропозицій поповнилися за рахунок масового викиду на ринок «хрущовок» і «чешок». Виставивши на продаж такі квартири, кияни потім купують житло з кращими споживчими характеристиками, зокрема в новобудовах.

Зараз саме в цьому сегменті з`явився багатий вибір. За інформацією «Комментариев», наприклад, у Дарницькому районі, де зосереджено до 60% усіх київських новобудов (Позняки, Осокорки) рівень пропозиції порівняно з листопадом минулого року зріс на 72% (з 1,43 тис. об`єктів до 2,47 тис.).

Втім, зазначає видання, незважаючи на колосальне зростання пропозиції, продавці не дуже охоче знижують ціни. Дешева однокімнатна зараз оцінюється в 85-95 тис. дол. Середня вартість двокімнатних квартир «без надмірностей» у столиці становить 140-180 тис. дол., трикімнатних - 150-220 тис. дол. Такий незначний за сьогоднішніми мірками розкид цін між однокімнатними і двокімнатними квартирами і визначає попит – українці, які бажають стати власниками квадратних метрів, вважають за краще трохи доплатити і придбати більш просторе житло. Також важливим чинником, що відбив у покупців бажання купувати однокімнатні квартири в столиці, є інтенсивний розвиток приміського ринку нерухомості, де більш комфортабельну квартиру можна купити набагато дешевше.

Як повідомляє видання, на думку експертів, ринок столичного житла зараз близький до перенасичення, і якщо НБУ і надалі робитиме жорсткішими правила видачі іпотечних кредитів, ціни на столичну нерухомість, нарешті, почнуть знижуватися.