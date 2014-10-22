Опалення по всій Україні дадуть 26 жовтня
13:39, 22 жовтня 2014Суспільство
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Уряд доручив владі всіх областей увімкнути опалення 26 жовтня.
Опалення по всіх областях дадуть 26 жовтная / фото УНІАН
Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час розширеного засідання Кабінету міністрів з очільниками обласних державних адміністрацій.
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Згідно з наданими звітами, всі області України технічно готові до опалювального сезону, газом забезпечені. "Шість областей за моєю інформацією вже зараз увімкнули опалення. Температурні режими з 26 жовтня підуть в мінус. По всій Україні за даними Гідрометцентру середньоденна температура буде нижче 8 градусів. Це означає, що по всій Україні, крім шести областей, всі області повинні увімкнути опалення", - сказав Арсеній Яценюк.
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