У школах Житомира зимові канікули триватимуть з 22 грудня до 1 лютого



Про це УНІАН сьогодні повідомили у Житомирській міській раді.

Подовження канікул регламентовано виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

Згідно рішення виконкому, яке є у розпорядженні УНІАН, тривалість зимових канікул для дітей Житомира суттєво продовжено.

У структуру 2014-2015 навчального року рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради внесені зміни. Зокрема, І семестр триватиме до 19 грудня 2014 року, ІІ семестр - з 2 лютого до 30 травня 2015 року. Відтак, зимові канікули для житомирських школярів розпочнуться 22 грудня 2014 року і триватимуть до 1 лютого 2015 року.

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”Такі зміни у навчальному році запропоновані у зв’язку із складною економічною ситуацією у країні та з метою економного використання енергоносіїв. Проте це не значить, що наші діти взимку будуть ввірені самі собі: усі бажаючі будуть займатися у гуртках, секціях, підліткових клубах. Ми зобов’язуємо управління освіти міської ради забезпечити змістовне дозвілля учнів під час зимових канікул”, - повідомила УНІАН в.о.міського голови Любов Цимбалюк.

Вона також зауважила, що виплату заробітної плати працівникам освіти буде здійснено згідно тарифікації на 2014-2015 навчальний рік та фактично відпрацьованого часу.