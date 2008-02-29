Хто ”замовив” Укрнафту - думка експерта

Рішення Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) про зниження ціни реалізації природного газу власного видобутку для забезпечення потреб населення в 2008 році для ВАТ «Укрнафта» на 26,9% з 272,6 – до 199,2 грн. (без ПДВ) за тис. куб. м, є банальним перерозподілом фінансових потоків компанії на користь НАК «Нафтогаз України».

Таку думку в інтерв`ю кореспонденту УНІАН висловив керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН.

«Ситуація з «Укрнафтою», є банальним перерозподілом фінансових потоків компанії на користь «Нафтогазу». І він же (НАК) є найвірогіднішим «замовником» рішення НКРЕ», – вважає він.

За його інформацією, «Нафтогаз України», відповідно до рішень НКРЕ, відпускає газ населенню за усередненим тарифом у 441 грн. за тис. куб м (без ПДВ). З цієї суми, 156 грн. становлять витрати на доставку газу до споживача, чиста відпускна ціна НАК «Нафтогаз України» дорівнює 285 грн.

Заробіток НАК «Нафтогаз України» на 1 тисячі кубометрів газу «Укрнафти» до останнього часу становив 12,4 грн., що, в перерахунку на обсяг видобутку «Укрнафти» (3,237 млрд. куб. м), еквівалентно 40 млн. грн. чистого прибутку «Нафтогазу» на рік. З новою відпускною ціною газу для «Укрнафти» на рівні 199,2 грн. за тис. куб. м чистий прибуток «Нафтогазу» на одній тисячі кубометрів чужого газу становитиме 85,8 грн., а в перерахунку за рік – 277,8 млн. грн. При цьому зобов`язання зі сплати рентної плати та інших податків на видобуток газу, що постійно зростають, нестиме «Укрнафта», яка вже заявила, що видобуток газу стане для неї збитковим.

«Безумовно, вимивання коштів «Укрнафти» в «Нафтогаз» і, через нього, – в бюджет – позбавить «Укрнафту» можливості реінвестувати кошти в розвідку українських запасів газу», – підкреслив експерт.

Також К.БОРОДІН зазначив, що аналогічна з «Укрнафтою» ситуація склалася й в інших газовидобувних компаніях, які через свою 100% приналежність «Нафтогазу» не сміють висловлювати протест проти того, що відбувається.

Наприклад, відпускна ціна газу для ДАТ «Чорноморнафтогаз», що веде видобуток у складних умовах континентального шельфу України, нещодавно знижена з 290 до 250 грн. за тис. куб. м. Зате «Нафтогаз» заробить на кожному кубометрі газу цього підприємства по 35 грн. – близько 44 млн. грн. у перерахунку на річний видобуток «Чорноморнафтогазу» (1,26 млрд. куб. м).

«Не викликає сумнівів, що найбільше «Нафтогаз» заробляє на дочірній компанії «Укргазвидобування», обсяг видобутку якої перевищує 14,7 мільярдів кубометрів, а підлеглість НАК «Нафтогаз України» – є найжорсткішою. Хоча точний розмір встановленої для «Укргазвидобування» відпускної ціни невідомий, навряд чи «маржа» НАК «Нафтогаз України» становить менше 50 гривень на тисячі кубометрів. За рік – це 735 мільйонів гривень, які могли б піти на розвідку й освоєння нових родовищ», – зазначає керівник Центру енергетичних досліджень.

«Сумарний обсяг «заробітку» НАК «Нафтогаз України» на перепродажі чужого газу населенню своєї країни за календарний рік перевищить 1 мільярд гривень. Перерозподіл НКРЕ доходів від видобутку українського газу на користь НАК «Нафтогаз України» є прямим наслідком політики уряду Юлії ТИМОШЕНКО», – додав експерт.

К.БОРОДІН нагадав, що в бюджеті-2008 податкове навантаження на НАК «Нафтогаз України» тільки по прямих податках збільшилося на 20% (із 8 до 10 млрд. грн.). У сумі податки НАК «Нафтогаз України» мають становити рекордні 13 млрд. грн. При цьому бюджет-2008 передбачає недофінансування збитків НАК «Нафтогаз України» від поставки газу підприємствам теплокомуненерго в розмірі від 1,4 до 3,7 млрд. грн.

«Через непомірне податкове навантаження «Нафтогаз» вимушений вилучати останні кошти зі своїх виробничих підрозділів (включаючи «Укртрансгаз») і направляти їх або до бюджету – для реалізації соціальних обіцянок ТИМОШЕНКО, або на компенсацію збитків від поставок імпортного газу підприємствам теплокомуненерго», – резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, правління «Укрнафти» ухвалило рішення про початок із 3 березня 2008 року процедури зупинки з метою консервації впродовж двох тижнів 140 газових свердловин через низькі ціни на природний газ, встановлені для компанії НКРЕ. Загальний річний видобуток із цих 140 газових свердловин становить близько 950 млн. куб. м природного газу і 40 тис. тонн газового конденсату.

Нагадаємо, 28 лютого НКРЕ вирішила знизити вартість газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта» на 26,9% з 272,6 - до 199,2 грн. за тис. куб. м (без ПДВ). У даному рішенні комісія керувалася нібито не наданням компанією детальних обгрунтувань структури ціни газу.

31 січня НКРЕ встановила з 1 лютого для «Укрнафти» ціну продажу природного газу власного видобутку на рівні 272,6 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Водночас, «Укрнафта» оскаржила в Окружному адміністративному суді Києва постанову НКРЕ від 31 січня про встановлення ціни газу власного видобутку для компанії. Суд як захід забезпечення позову припинив дію постанови в частині, якій встановлюється ціна газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта», до розгляду справи по суті, який призначено на 18 березня.

«Укрнафта» звернулася до прем`єр-міністра з проханням зобов`язати НКРЕ встановити для компанії економічно обгрунтовану ціну на газ власного видобутку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти й газового конденсату від загального обсягу видобуток в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».