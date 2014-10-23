Через обстріли Луганськ став частіше залишатися без світла і води

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської міської ради.

За повідомленням, відключення електрики обумовлено аваріями на лінії. Всі пошкодження в міру можливості оперативно усуваються.

Крім того, міськрада відзначає, що ситуація з водопостачанням у місті продовжує залишатися напруженою. Через обстріли з перебоями працюють заміські водоводи. Для утримання ситуації компанія «Луганськвода» продовжує нарощувати видобуток води зі свердловин, що дасть можливість подавати населенню міста близько 70 тис. куб. м води. Також підприємство веде роботи з ліквідації проривів водоводів, засмічень каналізаційних систем. Сьогодні цими питаннями займаються 8 ремонтних бригад і 2 гідродинамічних машини.

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Крім того, на сьогоднішній день вдалося запустити 11 малих котельних, які подають тепло на соціально значущі об'єкти; заповнені водою системи котельної «Західна», яка почне роботу, коли подадуть електрику. Проблеми поки залишаються із заповненням котельної «Східна», фахівці працюють над їх вирішенням.

Міськрада також повідомляє, що стабілізувалася ситуація з вивезенням твердих побутових відходів; на маршрути вийшли 24 сміттєвози, з них 8 машин направлено в приватний сектор. У місті продовжують відновлювати об'єкти, які постраждали внаслідок бомбардувань. Зокрема, виконано всі необхідні роботи в будівлі середньої школи №2. Розподілено по об'єктах шифер, що надійшов у місто, підрядники приступають до покрівельних робіт.