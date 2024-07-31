Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон про докази у справі: Нема ні пістолета, ні речей

Він підкреслює, що в таких справах докази мають бути "залізобетонні".

Ігор Сулима, адвокат В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві відомої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, розкритикував доказову базу у справі.

Про це він сказав у інтерв'ю "Українським новинам", відповідаючи на запитання щодо того, як він може оцінити сукупність доказів у справі проти його клієнта.

"Щодо доказів, то ви маєте розуміти, що слідство подало докази тільки, що стосувалося обрання запобіжного заходу. Що начебто підтверджує причетність мого підзахисного до вчинення до злочину. Хоча на мою думку, докази сумнівні. В таких справах докази мають бути залізобетонні", - наголосив Сулима.

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Він додав, що в даному випадку "такого поняття як сукупність доказів - немає". "Тому що крім пояснень свідків, жоден з яких не вказує на В’ячеслава, є ряд інших суперечностей - зріст та інше. Все, що є, то це знімки, які нібито підтверджують, що він там проходив. Я звертав суд увагу на це. Там на цих фото стрілки більші, аніж людина. Так, на фото і відео видно, що йде людина. Вибачте, але у нас свобода пересування", - сказав адвокат.

За словами Сулими, слідство каже, що хлопець неодноразово приїжджав і готувався до злочину. "Але він приїжджав з іншою метою. Він закінчив школу за спеціальністю - оператор дрону, має відповідний сертифікат і приїжджав до Львова саме через це питання. У Львові є школа, де навчають операторів дронів. Я говорив з його мамою, яка каже, що він брався йти воювати. Чомусь на це сторона обвинувачення не звертає увагу", - зазначив він.

Так, зауважив адвокат, "ось вам і відповідь, чому він тут був". "Чому він зараз приїхав? Як мені сказала мама, разом з хлопцями, з якими він навчався у тій школі, вони мали їхати до Тернополя", - розповів Сулима.

"Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то як на мене, там дві різні особи ходить. Одна ходить як гоблін, вибачте, як мавпа така з розмашистими руками, а інша як звичайна людина", - сказав він.

Вбивство Фаріон - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у Львові було скоєно напад на Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні тієї ж ночі.

25 липня поліція заявила, що у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, який може бути причетний до вбивства. Вже згодом йому повідомили про підозру.

Так, Галицький районний суд міста Львова обрав В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою без права внесення застави. Сам хлопець не визнає себе причетним до вбивства.

Клінічна психологиня Ярослава Євтищенко проаналізувала поведінку Зінченка. Зокрема, вона розповіла, про що можуть свідчити його заяви та вчинки під час судового засідання. На її думку, вислів "час покаже" може говорити про відсутність каяття або намагання уникнути відповідальності.

Крім того, психолог не виключила, що у підозрюваного є нарцисичні риси, що виражаються в демонстрації байдужості та зневаги до оточення.

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