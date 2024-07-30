Вона не виключає наявність нарцисичних рис у хлопця.

Клінічна психологиня Ярослава Євтищенко проаналізувала поведінку 18-річного В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

В коментарі 24 Каналу вона розповіла, про що можуть свідчити його заяви та вчинки під час судового засідання. На її думку, вислів "час покаже" може говорити про відсутність каяття або намагання уникнути відповідальності.

"Він також може бути проявом зневаги до ситуації та суду загалом. Можливо, у підозрюваного є нарцисичні риси, що виражаються в демонстрації байдужості та зневаги до оточення", - пояснює Євтищенко. Відео дня

Також психологиня звернула увагу на неспокійну поведінку хлопця - він перебирав справу, пив воду, схрещував руки та демонстративно позіхав. На її думку, таким чином він міг намагатися заспокоїти себе. "Це може вказувати на внутрішню тривожність, можливо, навіть через страх перед покаранням або нездатність контролювати свої емоції в стресовій ситуації", - додала вона.

Євтищенко звернула увагу на зухвалі але захисні відповіді хлопця, а також на закриту позу. Також вона відзначила демонстрацію язика, швидке переміщення очей, косу усмішку та демонстративне позіхання.

"Це може свідчити про глибоку невпевненість у собі, яка ховається під маскою зухвалості та демонстративної байдужості. Його поведінка може бути спробою приховати справжні емоції та страхи", - наголосила вона.

На думку психологині, під час засідання мовлення Зінченка було обмеженим. Це може свідчити про недостатній рівень освіти або обмежене коло спілкування. Заява про зацікавленість психологією могла бути спробою видатися більш розумним та обізнаним, вважає вона. "Можливо, підозрюваний має обмежений кругозір, що впливає на його здатність до критичного мислення та планування", - додала Євтищенко.

Вона побачила у хлопці риси, які вказують на поєднання самовпевненості та внутрішньої недосформованості особистості. Підозрюваний добре піддається впливу, додала психологиня.

Також вона проаналізувала обставини вбивства мовознавиці. За її словами, постріл зблизька може свідчити про наступні речі:

об'єктивація жертви, коли її сприймають як об'єкт, а не живу людину;

високу агресивність - для людей з такою поведінкою характерні безжальність чи холоднокровність.

Євтищенко каже, що впевнене та технічне виконання дій свідчить про сплановану діяльність, а не імпульсивну конфліктну ситуацію. Водночас вона додала, що вибір яскравого одягу для маскування вкахує на невідповідність у плануванні вбивства. "Можливо, підозрюваний має схильність до імпульсивних дій або недооцінює значення маскування, що може свідчити про його молодість та недосвідченість", - пояснює вона.

Повідомлялося, шо підозорюваний вивчив пересування Фаріон. Однак те, що він не звернув увагу на розташування камер відеоспостереження, може свідчити про певну самовпевненість і недооцінку деталей.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, що 19 липня у Львові здійснили напад на відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні тієї ж ночі.

25 липня поліція заявила, що у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, який може бути причетним до вбивства. Вже згодом йому повідомили про підозру.

Галицький суд Львова обрав Зінченку запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою без права внесення застави. Сам хлопець не визнає себе причетним до вбивства.

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