Серед конфіскованого 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 м² на Київщині.

До управління Фонду державного майна України надійшло майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника. Про це повідомляє ФДМУ.

До переліку конфіскованого увійшло майже 144 тис. доларів, а також багато іншого:

5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 м², який розташований в смт Козин, Обухівського району Київської області;

половина квартири в Києві на вулиці Ярославів Вал:

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн гривень.

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. гривень.

У ФДМУ також повідомили, що Вищий антикорупційний суд передав до Фонду держмайна активи колишнього проросійського служителя церкви Ростислава Швеця.

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"Мова йде про квартиру в Сімферополі та чотири автомобілі: два Mercedes, Toyota та Nissan", - сказано в повідомленні.

Голова Фонду Віталій Коваль наголосив, що ФДМУ продовжує реалізовувати санкційні активи.

"Майно окупантів, колаборантів та ворогів України має працювати на користь країни", – наголосив він.

Зазначається, що отримані кошти від продажу санкційного майна спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Арешт майна Табачника

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2022 року Табачнику, який працював за часів Януковича, повідомили про підозру в державній зраді через співпрацю з ФСБ та допомогу гауляйтерам окупованих районів Херсонської та Запорізької областей Володимиру Сальдо і Євгену Балицькому.

Офіс генпрокурора зазначав, що Табачник не пізніше 1 травня 2022 року, перебуваючи за невстановленою адресою, "надав згоду на співпрацю з представниками Федеральної служби безпеки РФ та вирішив допомагати останнім у проведенні підривної діяльності проти України".

Крім того, зазначається, що екс-міністр освіти, діючи від імені представників вищих органів влади РФ, зокрема ФСБ РФ, організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей Сальдо й Балицького відповідно у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

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