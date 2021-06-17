Колегія суддів відмовила їхнім адвокатам у задоволенні апеляційних скарг.

Київський апеляційний суд залишив під вартою екс-голову Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна, обвинувачених у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Адвокати Мангера і Левіна пішли до апеляційного суду з надією витягнути вбивць з СІЗО. Але апеляційний суд сьогодні їм відмовив", - йдеться у повідомленні.

15 червня Шевченківський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотань адвокатів Мангера та Левіна про зміну їм запобіжних заходів та залишив їх під вартою.

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Справа про вбивство активістки Катерини Гандзюк

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Нині Дніпровський райсуд Києва розглядає справу за обвинуваченням екс-голови Херсонської облради Мангера та його пособника Левіна в замовленні та організації нападу на Гандзюк.

Мангер та Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу. Мангер і Левін перебувають під вартою.

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Автор: Антоніна Доломанжи