Також радник ОПУ розповів про своє ставлення до критики в мережі.

Мало хто знає, та радник Офісу президента Олексій Арестович закінчив Одеський інститут сухопутних військ та був розвідником у зоні ООС.

В ефірі "Сніданку з 1+1" ведучі показали його фото із полігону, на якому він постав зі зброєю. Ця світлина наробила свого часу шуму в мережі, адже юзери почали писати, що Олексій не вміє тримати зброю.

"Палець не на гачку. Це за спусковим гачком... Так, як навчають у певних місцях", - прокоментував фотографію Арестович, відповідаючи на репліку ведучого про те, що він неправильно тримає зброю.

Також радник ОПУ розповів про своє ставлення до критики в мережі. Він каже, що спокійно її сприймає. Ба більше, навіть колекціонує меми із собою.

Раніше повідомлялося, що один із таборів критиків Арестовича виник через його фразу про завершення війни за "2-3 тижні". Тож він пояснив, що мав на увазі, говорячи про такі терміни.

Вас також можуть зацікавити новини: