Для людей з цих будинків підготували близько 200 готельних номерів та приміщенні одної з міських шкіл.

Внаслідок ракетного удару по Вінниці зазнали пошкоджень понад 50 житлових будинків.

Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо об’єднати зусилля для підтримки постраждалих мешканців громади. Понад 50 житлових будинків зазнали пошкоджень. Доручив відпрацювати алгоритм щодо ремонтів житла. Залучимо всі управлінські компанії", - прокоментував міський голова.

За його словами, для розселення людей підготували близько 200 готельних номерів та одну з міських шкіл. "Надамо все необхідне для ночівлі, забезпечимо харчування", - додав Моргунов.

Він повідомив, що також ракетним ударом зачепило два трамвайні вагони, один тролейбус та один автобус. "Разом з тим, транспортники вже полагодили пошкоджені повітряні лінії та контактні мережі, щоб планувати роботи з відновлення руху електротранспорту у цьому районі. Міські служби працюють в екстреному режимі. Одне з завдань - допомога рятувальникам у розбиранні завалів. Надали також додаткову комунальну техніку для евакуації згорілих авто та прибирання території в епіцентрі вибуху", - розповів він.

Моргунов при цьому підкреслив, що можна відновити будівлі, інфраструктуру, але вже ніщо не поверне життя людей, яких вбили рашисти.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 липня, російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За даними станом на 22.00, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовані 66, триває пошук 39 осіб. За меддопомогою загалом на цей час звернулися 117 осіб.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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