Незабаром заплановано старт «десанту» у ще шести містах.

У рамках соціальної ініціативи Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ» 9 лютого у Ніжині, Ужгороді та Житомирі стартували курси з самооборони.

Про це повідомляється на офіційній сторінці руху в Facebook.

Організаторки наголошують, що тренування є повністю безплатними і доступні для жінок будь-якого віку. Двічі на тиждень заняття для жінок проводять професійні тренери та майстри спорту.

Зі слів представниць Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ», курси з самооборони користуються значною популярністю. Тому проект будуть розвивати і надалі. Незабаром заплановано старт «десанту» у ще шести містах.

«Запит на навчання самообороні дуже значний. Адже жінки не лише вчаться ефективно протидіяти фізичній агресії, а й переносити цей стан "переможиці" зі спортивного залу у своє повсякденне життя, використовуючи його для саморозвитку і досягнення нових цілей», - розповідає координаторка всеукраїнського проекту «Жіночий десант» Мер’ям Невіднича.

Нагадаємо, що раніше курси з самооборони Жіночий десант запрацювали загалом у 12 містах України. Зокрема, у Києві, Одесі, Херсоні, Чернівцях, Покровську, Світловодську, на Волині, в Івано-Франківську та Херсоні.

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Автор: УНІАН