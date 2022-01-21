Глава МВС підкреслив, що такі повідомлення використовують для поширення паніки.

За даними міністерства внутрішніх справ України, більшість псевдоповідомлень про мінування надходять із тимчасово непідконтрольних територій або й безпосередньо з Російської Федерації.

Про це повідомив глава МВС України Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook.

"Останнім часом значно збільшилася кількість повідомлень про нібито замінування в громадських місцях. Усі вони виявились фейковими. І це безпосередньо пов’язано з активізацією гібридної війни проти України", - зазначив Монастирський.

Читайте такожУ Дніпрі з'явилася інформація про вибухівку у школах, але дітей залишили на урокахМіністр підкреслив, що псевдоповідомлення використовують задля поширення паніки серед українського населення.

"Твердо запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують!", - наголосив Монастирський.

Він зазначив, що сили МВС перебувають у повній готовності, а правоохоронці зберігають спокій.

Нагадаємо, раніше в СБУ також заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія.

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