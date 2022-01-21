Поліція перевіряє виклики про замінування.

В Броварах евакуйовано 10 шкіл, 23 дитячих садочки та три великі торгівельні центри.

Як повідомила УНІАН прес-секретар поліції Київської області Ірина Прянішнікова, поліція сьогодні отримала анонімне повідомлення про замінування навчальних закладів та торгівельних центрів. Воно надійшло на електронну пошту.

"Зараз вже евакуйовано 10 шкіл, 23 дитячих садків та три великі торгівельні центри", - сказала вона.

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За її словами, школи перевірятимуть почергово.

"Туди виїхали вибухотехніки, кінологи. Разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій працюємо", - додала прес-секретар.

Відповідаючи на запитання, чи справді, як повідомляють в соцмережах, анонім назвався "російським терористом KARNAVAL" і вимагає викуп у два мільйони гривень, Прянішнікова відповіла:

"Ми не коментуватимемо деталі повідомлення. Ми працюємо над тим, щоб визначити, хто саме причетний до подібного роду повідомлень про замінування".

Раніше у Рівному одночасно "замінували" усі школи міста.

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