Більшість українців підтримують припинення вогню, але є умова, - опитування

В українців запитали, які варіанти припинення вогню вони підтримують.

61% опитаних громадян України готові підтримати припинення вогню у війні з Росією, якщо близько до лінії фронту будуть розміщені війська країн Європи. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 7 травня-3 червня 2026 року.

Зокрема, соціологи з’ясовували ставлення українців до припинення вогню за нинішньою лінією фронту.

"Ми підготували 4 сценарії припинення вогню, і респонденту зачитувався лише 1 випадково обраний сценарій. Кожний сценарій передбачав припинення вогню саме на поточній лінії фронту і те, що Росія фактично зберігає контроль на окупованими територіями, проте – без офіційного визнання (оскільки, як ми бачили в наших опитування, це суттєва "червона лінія")", - йдеться у поясненні до дослідження.

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Як засвідчує опитування, найбільшою підтримкою користується варіант, згідно з яким в Україні близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад.

Так, у такому разі 61% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту. Категорично відкидають – 33%. Ще 6% не змогли відповісти.

Сценарій розміщення європейських військ далеко від фронту

При цьому, якщо ж в Україні далеко від фронту будуть розміщені війська країн Європи, які у разі повторного вторгнення не будуть брати участі в боях, то в такому випадку 42% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту. Категорично відкидають таку пропозицію 49%. Ще 10% не змогли відповісти.

Сценарій відсутності гарантій безпеки і війська країн Європи не будуть розміщуватися

Також, якщо Україна не отримає гарантій безпеки і не буде значного постачання грошей і зброї, то 61% категорично відкинуть таку пропозицію перемир’я за нинішньою лінією фронту. Готові будуть її схвалити – 32% (переважно неохоче).

Сценарій отримання Україною великих обсягів грошей та всієї зброї

Водночас, у випадку, коли гарантії безпеки будуть надані у формі постачання у великих обсягах грошей і зброї, то 53% будуть готові схвалити припинення вогню за нинішньою лінією фронту. Категорично відкидають такий сценарій – 37%. У цьому випадку вже суттєво більше тих, хто готові схвалити такий варіант (ніж тих, хто категорично відкидає).

Висновок

Як підкреслює виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, українці хочуть миру і відкриті до перемовин та болючих компромісів.

"Проте українці категорично відкидають капітуляцію та мир "на будь-яких умовах". Тиснути потрібно не на Україну, а на Росію. Боротьба продовжується і українці рішуче налаштовані на успіх", - наголосив Грушецький.

Методологія дослідження

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитано було 2007 респондентів у віці 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 2,8%. Водночас в рамках опитування з питання припинення вогню за нинішньою лінією фронту проводився експеримент: респонденти були випадково розподілені на 4 підвибірки і кожній зачитувався окремий сценарій припинення вогню. На кожний з 4-х сценаріїв відповідало близько 500 респондентів. Похибка для такої вибірки становить 5.8%.

Іноземний контингент військ в Україні

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента Кирило Буданов відзначає, що Україна під час переговорів з провідними союзниками відстоює позицію, що контингент іноземних військ, який має стати однією з майбутніх гарантій безпеки для нашої держави, був готовий воювати в разі повторення російської агресії. Водночас, Україна більше нині працює зі США щодо можливоті розміщення іноземного контингенту.

Президент України Володимир Зеленський відстоює позицію розміщення контингенту іноземних військ на лінії фронту.

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