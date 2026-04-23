Зеленський відповів, хто може змусити Путіна до миру

Президент України виступає за розміщення контингенту іноземних військ на лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський закликає президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна, прем’єр-міністра Індії Норендру Моді та інших впливових лідерів змусити ініціатора війни, російського диктатора Володимира Путіна припинити повномасштабну війну проти України. Про це глава держави сказав в інтерв’ю для CNN.

"Я вважаю, що Президент Трамп, Президент Сі, Прем'єр-міністр Моді й інші впливові світові лідери мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну. Вони не можуть говорити Україні: "Ви маєте зупинити війну". Ми захищаємося. Ми не агресори. Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом", - наголосив Зеленський.

Важливість розміщення контингенту іноземних військ

"Розміщення іноземних військ на лінії зіткнення зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним. Вони бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна", - переконаний Зеленський.

Діалоги, побудовані на компромісі – не працюють

"І якщо ми справді хочемо його зупинити, я не впевнений, що впливові країни можуть бути посередниками. Якщо це посередництво, він не відчуває провини. Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють", - відзначив Зеленський.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Трамп заявив, що Сполучені Штати не повинні були втручатися у війну в Україні та витрачати значні кошти на підтримку Києва.

У березні Трамп заявив, що Вашингтон не зобов'язаний допомагати Україні. За його словами, експрезидент Джо Байден робив це, тому що його нібито обдурили.

Раніше генерал Фредерік Вансіна, начальник штабу Збройних сил Бельгії висловив надію, що війну вдасться закінчити до 2030 року.

