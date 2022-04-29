Рівень дипломатичної та гуманітарної допомоги вважають достатнім близько 60% українців.

Лише 29% громадян вважають достатнім рівень надання Україні оборонної допомоги з боку західних країн.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами дев'ятого загальнонаціонального опитування щодо оцінки міжнародного партнерства, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.

"За останні 1,5 місяці покращилися оцінки міжнародної допомоги від наших західних партнерів. Зокрема, опитані помітили позитивну динаміку в наданні дипломатичної, гуманітарної та фінансової допомоги", - зазначили соціологи.

Так, рівень дипломатичної та гуманітарної допомоги Україні вважають достатнім близько 60% громадян (на початку березня таких було близько 50%).

Фінансову підтримку достатньою вважають 46% респондентів (у березні - 39%).

"Оцінки щодо надання озброєння практично не змінилися: достатніми їх вважають 29%, не достатніми - 65%. Погіршилися оцінки економічних санкцій проти Росії: достатніми їх вважають лише 20% (у березні - 33%)", - йдеться у прес-релізі.

Крім того, як показало опитування, 80% громадян вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Лише 10% дотримуються протилежної думки, ще 10% - не змогли оцінити. В всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 3,1%.

Раніше с оціологи з'ясували, скільки українців не планують повертатися додому після війни.

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