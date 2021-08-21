Над фігурами для майданчика працювала група митців. Фігури – це не лише арт-об’єкти, всі вони мають певне функціональне призначення для розваги дітей.

У Києві, біля будівлі Офісу Президента (ОП), відкрився для відвідувачів ігровий арт-простір, об’єкти якого створені за мотивами робіт відомої української художниці Марії Примаченко.

Арт-майданчик орієнтований як на дітей, так і на дорослих і доступний для людей з обмеженими можливостями.

"Сучасні публічні простори стають живими тоді, коли поєднується декілька функцій, а якраз тут і поєднано мистецтво та інтерактивний дитячий майданчик, який є й інклюзивним. Тут діти навчатимуться мистецтва через інтерактив... Такої якості майданчиків я не бачив ніде у світі", – зазначив генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін.

Читайте також"Не півень у косоворотці": у Зеленського пояснили, що за фігуру встановлено біля ОП"Роботи Марії Примаченко були обрані тому, що вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит. Також у творчості художниці фахівці-мистецтвознавці простежують інклюзивне світосприйняття, адже кожен її образ унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх", - йдеться у повідомленні на сайті президента.

Над фігурами для майданчика працювала група митців. Фігури – це не лише арт-об’єкти, всі вони мають певне функціональне призначення для розваги дітей (гірка, гойдалка, карусель тощо).

Як зазначила правнучка видатної художниці, директор Благодійного фонду "Творча спадщина родини Марії Примаченко" Анастасія Примаченко, зробити персонажів картин художниці у вигляді об’ємних фігур і дати їм життя було нелегко. Майже півроку дизайнери обирали фінальні об’єкти з великої кількості робіт.

Арт-майданчик біля Офісу Президента працюватиме з серпня 2021 року й протягом осені.

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Автор: Ірина Погоріла