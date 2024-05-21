Для цього керівництво підприємств має отримати розпорядження голови районної, міської держадміністрації або керівника ТЦК.

Роботодавців зобов’язали вручати повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560 про порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, пише Судово-юридична газета.

Так, керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження голови районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) ТЦК:

видають наказ керівника підприємства про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;

організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомляють письмово у 3-денний строк районному (міському) ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК;

невідкладно інформують відповідний районний (міський) ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

За місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені представниками підприємства, на якому працюють. Також це можуть зробити представники ТЦК чи групи оповіщення.

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Для організації роботи груп оповіщення керівник ТЦК видає наказ не пізніше ніж за день до проведення таких заходів, в якому визначаються:

старші груп оповіщення із числа представників ТЦК;

маршрути оповіщення – місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі;

підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;

час та строки проведення оповіщення;

порядок залучення керівника установи або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп оповіщення, представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів поліції.

Повістки для оповіщення доставляються керівнику підприємства разом із розпорядженням керівника ТЦК про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.

Нові правила мобілізації

Раніше УНІАН писав, що новий закон №3633-IX про посилення мобілізації (законопроект 10449), що набув чинності 18 травня, уточнює обов’язки бізнесу стосовно оповіщення військовозобов’язаних працівників.

Кабінет міністрів України змінив порядок вручення повісток. Тепер вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово.

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