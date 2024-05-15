Закріплюється поняття оповіщення, яке включатиме у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток.

Новий закон №3633-IX про посилення мобілізації (законопроект 10449), що набуває чинності 18 травня, уточнює обов’язки бізнесу стосовно оповіщення військовозобов’язаних працівників.

Так, законодавчо закріплюється таке поняття як оповіщення – доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток, пояснює "Судово-юридична газета".

Відповідно, якщо до змін у статті 21 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачено, що підприємства, установи і організації зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних і надавати звітність з цих питань відповідним органам влади. Також роботодавці мають забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, на збірні пункти та до військових частин.

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То після змін до обов’язків бізнесу також додається "забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників… на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому КМУ".

Отже, підприємства повинні будуть забезпечувати "оповіщення", а це поняття, як вже було сказано, включає у себе вручення повісток. Що передбачають під собою "організаційно-технічні заходи" не конкретизується, і, вочевидь, це питання визначить уряд. До того ж дається визначення поняттю система військового обліку, яке фактично визначає, хто має бути організатором військового обліку на підприємстві, хто його має вести, а хто є "об’єктом" цього обліку, пише видання.

Нові правила мобілізації

З 18 травня в Україні запрацює новий закон про мобілізацію. Деякі з його пунктів наберуть чинності протягом трьох місяців від цієї дати. Закон зобов'язує усіх чоловіків віком від 18 до 60 років протягом 60 календарних днів оновити дані стосовно свого місця перебування. За її словами, вручення повістки буде вважатися здійсненим тоді, коли ТЦК надішле документ на останню відому адресу, за якою зареєстрована особа.

Адвокат розповів, які нові повноваження з’являться у поліції після 18 травня. Поліція не має права вручати повістки, це не їхня функція, але зможе актуалізувати інформацію в системі "Оберіг", корегувати її за потреби.

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