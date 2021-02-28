У "Борисполі" прикордонники затримали чотирьох іноземців з підробленими закордонними паспортами Російської Федерації.
Читайте такожУ Києві російський журналіст вийшов на одиночну акцію пам'яті Нємцова (фото)Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
"Учора вночі під час оформлення рейсу "Київ - Ла Романа" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили 4 підроблені документи. Російськими закордонними паспортами намагалися скористатись четверо громадян Узбекистану, які мали на меті потрапити в Домініканську Республіку", - йдеться в повідомленні.
З метою встановлення осіб та з’ясування всіх обставин правопорушення мандрівників затримали.
Прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання, або спроба незаконного перетинання державного кордону України", а також повідомили Нацполіцію про виявлення ознак правопорушення передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".
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