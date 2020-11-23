Школа №305 у Бортничах / Дарниця Live

У мережі показали жахливий стан, в якому знаходиться одна зі шкіл у Дарницькому районі Києва.

Фото опубліковані в спільноті "Дарниця Live" у Facebook.

"Ні, це не закинута будівля якогось підприємства, не радянський завод, який багато років не працює і навіть не кадри з чергового фільму жахів... Це школа №305 в якій навчаються діти ! Спеціалізована школа у Бортничах, що у Дарницькому районі міста Києва, знаходиться за адресою Євгенія Харченка 53", - пише автор публікації.

Дарниця Live

На знімках видно, що фасад будівлі давно потребує капітального ремонту, а прилегла територія - впорядкування.

У коментарях йдеться про те, що школу нібито планували відремонтувати кілька років тому, однак досі цього зроблено не було.

Дарниця Live

Інші новини Києва

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован