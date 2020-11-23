Заклад ніяк не дочекається на ремонт.

У мережі показали жахливий стан, в якому знаходиться одна зі шкіл у Дарницькому районі Києва.

Фото опубліковані в спільноті "Дарниця Live" у Facebook.

"Ні, це не закинута будівля якогось підприємства, не радянський завод, який багато років не працює і навіть не кадри з чергового фільму жахів... Це школа №305 в якій навчаються діти ! Спеціалізована школа у Бортничах, що у Дарницькому районі міста Києва, знаходиться за адресою Євгенія Харченка 53", - пише автор публікації.

На знімках видно, що фасад будівлі давно потребує капітального ремонту, а прилегла територія - впорядкування.

У коментарях йдеться про те, що школу нібито планували відремонтувати кілька років тому, однак досі цього зроблено не було.

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Автор: Юрій Годован