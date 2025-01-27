За його словами, у українців дуже мало довіри до держапарату.

Обіцянки надати бронювання та забезпечити роботою на підприємствах оборонно-промислового комплексу України навряд повернуть додому чоловіків, які виїхали за кордон.

Таку думку в інтерв’ю ТСН висловив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун. Він пояснив, що підтримує ідею Міністерства національної єдності, однак не вірить у практичну реалізацію цієї ініціативи:

"У наших людей дуже мало довіри до державного апарату, а тим більше до його обіцянок. Питання повернення українців передусім стосується чоловіків, які виїхали за кордон, м’яко кажучи - рятуючись від призову. Якщо вони вже відважилися на такий крок, то у мене мало віри, що вони повернуться до України лише через те, що їм обіцяють бронювання від мобілізації".

Гладун додав, що новини про працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які роблять "щось не так", сприяють ще більшій недовірі до пропозицій повернутися в Україну. Тому чоловіки матимуть побоювання, що їх заберуть до армії навіть після виходу на запропоновану роботу.

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"А якщо людина саме від цього втікала, то навіщо їй повертатися? До того ж, як свідчать дані, у певних країнах багато українців працездатного віку вже знайшли роботу. До цього їх підштовхують і уряди цих країн", - пояснив він.

Повернення українців з-за кордону

Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства національної єдності, сферою якого стануть зв’язки та відносини громадян, які перебувають за кордоном, з Україною.

На початку цього року очільник міністерства Олексій Чернишов заявив про готовність надати бронювання від мобілізації та роботу на оборонних підприємствах тим, хто наразі перебуває в інших країнах.

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