Міністр національної єдності додав, що для українців це є виключно особистим рішенням.

Україна готова надати українцям, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації. Про це заявив міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Радіо Свобода".

"Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. Це і оборонна галузь, і галузь військово-промислова, це й інші галузі. У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит фахівців, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби", - пояснив державний діяч.

Для реалізації плану Україна розгорне центри, які допомагатимуть людям у пошуках вакансій у нашій країні та за її межами. За словами Чернишова, відповідний механізм уже створено. "Його треба просто використовувати", - додав міністр.

Відео дня

Нагадаємо, у грудні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що з початку повномасштабної війни за кордон виїхало 7,5 млн українців і вони продовжують перебувати там через війну. За словами державного діяча, тільки в одній Польщі перебуває близько мільйона українців.

Бронювання від мобілізації - що відомо

Раніше УНІАН писав про заяву нардепа Олександра Федієнка, що 28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних у нашій країні. За його словами, всі заброньовані військовозобов'язані перебувають на обліку ТЦК і тому вони можуть бути мобілізовані.

Народний депутат додав, що Києву дедалі складніше знайти баланс між формуванням списку заброньованих працівників і поповненням Збройних сил України.

Ще раніше, у листопаді, юрист Роман Лихачов розповів про зміну порядку бронювання.

За його словами, за новими правилами бронюванню підлягають не більше 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Водночас він підкреслив, що можливі й винятки.

Вас також можуть зацікавити новини: