Відомо, що саме на цій вулиці українські військові знищили велику колону російської техніки.

Бучу, що на Київщині, після звільнення від рашистів та розмінування почали прибирати. Зокрема, рятувальники та волонтери розібрали завали, а також очистили дороги від техніки та уламків.

У мережі показали фото вулиці Вокзальної в Бучі, яка раніше була завалена розбитою технікою окупантів.

Відомо, що саме на цій вулиці українські військові знищили велику колону російської техніки. Вулиця змінилася просто до невпізнаваності.

"Це та вулиця, яка на всіх фото із розбитою військовою техніку", – написала журналістка Крістіна Бердинських і опублікувала фото чистої від російської нечисті вулиці вільного українського міста.

Зазначимо, на вулицях Бучі після звільнення від російських окупантів знайшли десятки тіл загиблих. Вони лежали просто на дорогах. Також вбитих та закатованих місцевих знаходили у підвалах, приватних садибах, парках та скверах.

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