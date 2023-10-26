Серед прихованого майна – будинок поблизу "Буковелю", котеджне містечко, що будується, дача біля Яремчі, три квартири в Івано-Франківську.

Керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який у липні побив підлеглого, повідомили про підозру у недекларуванні майна на понад 46 мільйонів гривень.

За інформацією Державного бюро розслідувань, встановлено, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень.

Зокрема, він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі "котеджного містечка" площею майже 500 кв. м.

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Крім того, дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремчі із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби.

За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

Також в Івано-Франківську знайдено три квартири загальною площею майже 200 кв. м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. За однією з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування.

У ДБР зазначили, що причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік ухвалював рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб.

"Різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн гривень", - поінформували у відомстві.

Керівнику Рівненського обласного ТЦК та СП повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на 60 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України).

Затримання рівненських військкомів через побиття підлеглого

Наприкінці липня правоохоронці затримали посадовців Рівненського обласного та районного ТЦК та СП, які побили солдата.

Зокрема, керівник обласного військкомату бив чоловіка битою та змушував його вибачатися. Усе це знімав на телефон керівник районного військкомату.

У ході обшуків у фігуранта знайшли биту, а у керівника районного військкомату – 8 пакетиків з речовиною, схожою на наркотики.

Обох військкомів арештували без права на заставу.

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