Підлеглий безплатно передавав керівникові психотропи, розраховуючи на можливе просування по кар’єрній драбині.

На Рівненщині повідомлено про підозру посадовцю військкомату, який систематично постачав наркотики своєму керівнику – фігуранту справи про побиття солдата обласним військкомом.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, йдеться про начальника структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У відомстві нагадали, що під час проведення розслідування щодо побиття солдата посадовцями центрів комплектування у керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили 8 пакетів з амфетаміном.

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За даними ДБР, у ході досудового розслідування було виявлено, що посадовець мав, так би мовити, свого "дилера" з-поміж підлеглих військовослужбовців.

"Начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані "закладки". За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи "білою міткою", а один одного – за вигаданими кличками.

Начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП підозрюється у незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання рівненських військкомів через побиття підлеглого

Наприкінці липня правоохоронці затримали посадовців Рівненського обласного та районного ТЦК та СП, які побили підлеглого та знущалися з нього.

Зокрема, керівник обласного військкомату бив чоловіка битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це знімав на телефон керівник районного військкомату.

У ході обшуків працівники бюро знайшли у фігуранта вказану биту, а у керівника районного військкомату – 8 пакетиків з речовиною, схожою на наркотики.

Обох військкомів арештували без права на заставу.