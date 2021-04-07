Жінці загрожує штраф або виправні роботи.

На директорку ліцею в Червоноградському районі склали протокол за булінг учнів.

Читайте такожВ Україні поглибилася дискримінація представників ЛГБТІ-спільноти - ДенісоваПро це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію про те, що в одному з навчальних закладів відбувається цькування учнів.

Ювенальні поліцейські опитали дітей (жертв булінгу та очевидців), батьків учнів, а також вивчили аудіозаписи, зроблені під час занять.

На керівника навчального закладу правоохоронці склали протокол за ст. 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання - накладення штрафу від 850 до 1700 гривень мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Що цьому передувало

У лютому у Соснівці Львівської області директор ліцею розкритикувала зовнішній вигляд старшокласників. Жінка погрожувала дітям не пустити їх на заняття в наступний раз.

"Чому в робочих штанях? Ну зрозуміло, дівки, вже готуєтеся на колінах полуницю збирати. Ну це взагалі! Як можна ходити в спортивних штанях та ще з діркою? Мені все одно, що ти впав, дірка ж є. Забирай речі і йди геть звідси. Завтра тебе і тебе в школу не пущу, просто покараю. Доведи себе до ладу, знайти нормальні штани, а не робочі", - сказала вона.

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Автор: Людмила Жерновська