Катар, який був залучений до процесу, готовий приймати участь у поверненні до України не лише дітей, а й дорослих цивільних заручників.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив подробиці операції з повернення маріупольця Богдана Єрмохіна додому в Україну.

В ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону "Єдині новини" омбудсмен розповів, що над шляхом повернення депортованого росіянами українського хлопця Богдана Єрмохіна працювала велика команда, а також було залучено країну Катар та міжнародну організацію ЮНІСЕФ.

"Перше, що мені сказав Богдан, що він дуже щасливий і дякує всім, хто повернув його додому. Для мене особисто історія повернення Богдана розпочалась 14 вересня поточного року, коли я перший раз поспілкувався з ним телефоном. Я не знаю, хто раніше займався його поверненням, як це відбувалось і не хочу аналізувати дії всіх, хто це робив. Але, для мене було важливо в телефонному спілкуванні від Богдана почути ключове, що він хоче повернутись в Україну і він для цього готовий зробити все",- зазначив Лубінець

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Він додав, що вже під час першої телефонної розмови, хлопцю розповіли деякі деталі операції, які будуть задіяні в майбутньому поверненні. "Що буде точно хтось посередник, одна з країн. Тоді у нас навіть ще публічно не звучало, що це буде Катар. А вже тоді я йому сказав, що точно буде Катар займатись поверненням. Три місяці по факту пройшло, навіть трошки менше, і Богдан вже дома",- підкреслив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що до участі в операції з повернення Богдана Єрмохіна було залучено багато людей і організацій. Водночас, медійна активність в таких питаннях, іноді не тільки не допомагає, а навіть ускладнює процес.

"Вперше ми залучили ЮНІСЕФ. Я не можу розкривати багато деталей, але можу сказати, що присутність і Катара з одного боку, і міжнародної організації (ЮНІСЕФ –УНІАН) з іншого боку, нам допомогли повернути Богдана. Ця медійна активність, яка відбувалась напередодні його повернення, вона не допомагала, а десь навіть зупиняла цей процес. Особливо, коли декілька разів російська сторона звертала увагу, що ми його ще не повернули, а ви вже публічно транслюєте інформацію, що він має поїхати в якусь країну, має розказувати наскільки погано з ним поводились", - зазначив омбудсмен.

"Ці деталі я розповідаю для того, щоб на майбутнє було розуміння, коли нам треба публічність – ми про це кажемо, коли не треба, ми теж про це говоримо…Це стосується питання повернення всіх українських дітей. Це, відверто кажучи, була дуже не проста історія. В цьому брав участь президент України, координаційний штаб Офісу президента, Державна прикордонна служба, структура МЗС, наш консул в Білорусі, велика команда людей",- повідомив Лубінець.

Також омбудсмен підтвердив, що Катар готовий допомагати Україні з поверненням цивільних заручників, які знаходяться в РФ.

"Катар готовий брати участь в поверненні не лише українських дітей, а й цивільних заручників. Про це я вже можу сказати, у нас відбувались неодноразові спілкування. Єдине що, зараз ви всі бачите, що дітей нам вдається повертати не такими темпами, як ми б хотіли. Але ми над цим працюємо, у нас багато таких історій зараз в роботі. Я хотів би вкотре звернутись до всіх людей, родичів та близьких, всіх хто хоче виїхати з території РФ або з тимчасово окупованих територій України. Виїхати цілими сім’ями, повернути дорослих, повернути дітей. Будь ласка, звертайтесь. Бо у мене з’являються юридичні підстави займатись фізичним поверненням, після офіційного звернення до мене, згідно чинного законодавства",- заявив Лубінець.

Він додав, що Катар вже допомагає з поверненням українських дітей і є всі підстави вважати, що в подальшому до цього процесу активно долучиться міжнародна організація ЮНІСЕФ.

"Катар вже це робить. Дійсно, це був перший випадок, коли ми залучили ЮНІСЕФ… Я маю всі підстави казати, що це був перший, але точно не останній випадок, коли у нас працівники ЮНІСЕФ з різних місій, на території різних країн були долучені. Сподіваюсь, що це нам теж дозволить збільшити кількість повернутих українських дітей",- резюмував Лубінець.

Повернення Богдана Єрмохіна в Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 19 листопада Україна повернула додому Богдана Єрмохіна, якого росіяни силоміць вивезли з окупованого Маріуполя у Московську область. Як зазначив, очільник Офісу президента Андрій Єрмак "це відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA", якраз сьогодні у Богдана день народження, йому виповнилося 18 років.

Також відомо, що раніше депортований у Росію маріуполець Богдан Єрмохін публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому виїхати в Україну.

Нагадаємо, що серед цивільних українців, які знаходяться у заручниках в РФ, в полоні у росіян кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Відомо, що журналіста разом з його батьком, російські загарбники викрали 3 березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра, разом із сотнями українців незаконно вивезли до Російської Федерації.

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