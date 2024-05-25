Президент України хоче бачити лідерів країн Центральної Азії на саміті миру у Швейцарії.

Лідери країн пострадянської Центральної Азії намагаються балансувати між відносинами з РФ і небажанням сваритися із Заходом. Президент Володимир Зеленський упевнений, що така політика не дасть їм жодної вигоди. Своїми думками Зеленський поділився в інтерв'ю журналістам із країн Центральної Азії.

Він підкреслив, що в України з країнами Центральної Азії однакові цінності - любов до дітей, до свободи. "Ми боремося за те, щоб просто жити. Ми за життя боремося", - наголосив Зеленський.

За його словами, кожна людина має самостійно вирішувати, як їй жити, і це відрізняє вільну людину від раба.

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"Нам батьки дали життя. І точно не Путіну його відбирати, не Путіну вирішувати як жити", - сказав президент України.

За його словами, Україну і країни Центральної Азії об'єднує економіка, санкції.

"Те, що ваші політичні лідери балансують, це нічого не дасть. Гроші? Сьогодні є, а завтра немає", - додав він. За його словами, ці лідери більше готові підтримувати Росію через страх перед Кремлем. Зеленський підкреслив, що Україна свій вибір зробила.

Президент нагадав, що Україна ініціювала проведення глобального саміту миру у Швейцарії і хоче бачити там лідерів країн Центральної Азії, але вони бояться взяти участь тому, що там не буде Путіна.

"Чи може Путін через це танками поїхати на одну з країн Центральної Азії? Ні. Цього мало. Тоді чого бояться ті, хто не приєднується? Бояться втратити відносини із сьогоднішнім Кремлем?" - сказав Зеленський. За його словами, це слабкість. Він вважає, що потрібно приїхати на саміт навіть з іншою думкою.

Зеленський сказав, що його навіть не запрошують до країн Центральної Азії, бо бояться реакції Путіна.

"Не бійтеся, я не такий страшний. А Путін - не настільки сильний. І точно не вічний. Усі ваші країни і народи переживуть Кремль", - наголосив президент України.

Україна готує саміт миру

Як повідомляв УНІАН, Швейцарія планує провести саміт за українською "формулою миру" в середині червня. Передбачається, що участь у саміті візьмуть від 80 до 100 країн, запрошення надіслано 160 делегаціям. Попередньо він може відбутися 16-17 червня.

За словами Зеленського, Володимир Путін хоче зірвати майбутній саміт миру, він боїться того, що може дати цей захід. Український президент упевнений, що світ здатний примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки, а Росії нема чого запропонувати світовій більшості.

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