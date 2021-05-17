За словами президента, якщо минулого року бізнес онлайн відкривали лише 5% підприємців України, то зараз – це 50%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні було проведено «digital-революцію» з цифровізації низки державних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Diia Summit 2.0 в рамках всеукраїнського форуму «Україна 30. Цифровізація» у Києві.

«Ми вже зробили digital-революцію. Раніше, щоб отримати низку дозволів треба було платити хабарі, зараз треба платити лише за Інтернет. Раніше – це 10 кабінетів, зараз – один сайт. Раніше – 50 довідок в чергах, зараз – три-чотири кліки в смартфоні, раніше – тижні і місяці, зараз – 10 чи 20 хвилин, щоб відкрити ФОП і ТОВ в режимі онлайн», - сказав Зеленський.

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За його словами, якщо в минулому році бізнес онлайн відкривали лише 5% підприємців України, то зараз – це 50%.

«Це дуже круто і всіх з цим вітаю», - наголосив глава держави.

«Ми перша країна в світі, де цифрові паспорти мають таку саму юридичну силу, як і паперові. Низка документів в смартфоні, можливість зареєструвати новонароджену дитину в смартфоні, можливість змінити місце реєстрації в смартфоні…загалом запущено десятки онлайн-послуг. Порталом і додатком «Дія» користуються сьогодні вже понад 10 млн громадян України», - зазначив він.

Також Зеленський нагадав, що була розроблена послуга допомоги громадянам під час карантину, яку можна оформити за «кілька хвилин і кілька кліків».

«В цьому вже переконались понад 800 тис. наших підприємців», - додав президент.

Зеленський наголосив, що цифрова трансформація є інструментом подолання корупції в Україні, оскільки комп’ютер не має друзів або кумів та не бере хабарів навіть у біткоїнах.

«Цифрова трансформація є інструментом подолання корупції. Переведення всіх державних послуг в онлайн знищить підґрунтя для неї, посередництво та людський фактор. Комп’ютер не має друзів або кумів, він не бере хабарів навіть у біткоїнах», - заявив він.

За словами глави держави, штучний інтелект може вивчити тисячу мов, але не розуміє слів «домовитись» або «порішати».

«Сьогодні ми зшиваємо Україну по клаптиках. У державі є понад 300 реєстрів, які фактично не пов’язані між собою. Ми будуємо платформу якісних, захищених та об’єднаних реєстрів, по яких будуть «бігати» дані, а не платники податків», - наголосив Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що головний пріоритет для української влади залишається питання національної безпеки.

«У цьому контексті – повна побудова цифрової держави дає можливість всім органам та службами ефективно працювати онлайн за будь-яких обставин, у будь-якому місці та у будь-який час», - додав глава держави.

Цифрова реформа в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний застосунок для оцифрованих документів «Дія 2.0».

Оновлена версія програми містить такі документи: свідоцтво про народження дитини, довідку внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додаток до цифрових внутрішнього і закордонного паспортів, студентського квитка, водійських прав, техпаспорту і автострахування, які були ще в старій версії. Також мобільний застосунок відображає життєвий простір реєстрації проживання відповідно до паспорта або свідоцтва про народження.

Уряд визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу «Дія» як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

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Автор: Костянтин Гончаров