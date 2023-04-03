Відзнаку президента "Місто-герой України" отримав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Президент України Володимир Зеленський вручив громаді Чернігова почесну відзнаку "Місто-герой України".

Про це глава держави сказав у Чернігові з нагоди річниці звільнення північних областей України від російської окупації.

"Я хотів би почати нагородження з передачі відзнаки Чернігову міста-героя, міста героїв. Хочу подякувати усім вам, хто наближає нашу перемогу, наближає нас до цієї перемоги", - сказав Зеленський.

Повідомляється, що відзнаку президента "Місто-герой України" отримав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Також Зеленський нагородив причетних до оборони країни державними відзнаками.

Президент України відвідав Чернігівщину

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Володимир Зеленський разом із іноземною делегацією відвідали Чернігівську область. Серед гостей були генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич та віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек.

Там Зеленський виступив з прес-конференцію, на якій заявив про те, що мир з Росією можна здобути тільки у битві на полі бою. Для цього Україні потрібна більша допомога партнерів. У той же час президент подякував за надане озброєння від західних країн.

Також Зеленський відвідав школу в село Ягідне на Чернігівщині, в підвалі якої з 3 по 30 березня 2022 року російські окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі, 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, зокрема кілька немовлят – найменшому було півтора місяця. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох розстріляли російські окупанти.

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