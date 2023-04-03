Віце-канцлер Німеччини ознайомився з проектом відновлення мостопереходів Чернігівської області.

Україна запропонувала Німеччині долучитись до відновлення мостової інфраструктури Чернігівщини, зруйнованої внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це йдеться в повідомленні президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Зазначається, що сьогодні Зеленський та віце-канцлер Німеччини Роберт Габек ознайомились з відновлювальними роботами на мостовому переході через річку Десна "Київський міст" на Чернігівщині.

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Міст було зруйновано 23 березня 2022 року внаслідок російського авіаудару, і наразі в’їзд до Чернігова здійснюється через тимчасову понтонну переправу.

"Разом із віце-канцлером Німеччини Робертом Габеком ознайомилися з процесом відновлення мосту та проектом відновлення мостопереходів Чернігівської області. Також запропонували віце-канцлеру Німеччини розглянути можливість фінансової підтримки відновлення мостової інфраструктури регіону", - зазначив президент.

Поїздка Володимира Зеленського на Чернігівщину: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський разом із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком відвідали Чернігівську область.

Там Зеленський виступив з прес-конференцію, на якій заявив про те, що мир з Росією можливий лише після перемоги на полі бою. Для досягнення цієї мети Україні потрібна більша допомога партнерів. У той же час президент подякував за надану зброю від західних країн.

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