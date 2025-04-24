У президента України не залишається іншого вибору, окрім як заперечувати визнання окупованого півострова російським.

Коли адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала мирний план, що передбачає визнання російського контролю над Кримським півостровом, реакція Києва була гучною й однозначною. Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що таке визнання порушить Конституцію країни.

Він категорично виключив таку можливість - навіть в обмін на закінчення кровопролитної війни, основна дія якої відбувається далеко від спірної території, яка перебуває під контролем Росії вже понад десять років. Жорстка позиція Зеленського підкріплена суворою політичною реальністю, пише The New York Times.

Усередині України офіційне визнання російського контролю над Кримом буде сприйнято "як небезпечна поступка підступному супротивникові" і "як зрада українців, які продовжують жити в окупованому регіоні". Це також зруйнує надії на возз'єднання родин, розділених окупацією з 2014 року, коли багато проукраїнських жителів втекли, а їхні літні або "проросійські" родичі залишилися.

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Саме окупація Росією Криму запустила наступні її спроби захоплення територій на сході України з використанням армії та проксі-сил, поклавши початок багаторічній війні.

На мирних переговорах за посередництва США Україна сподівалася виключити питання контролю над Кримом з обговорення. Київ домагався негайного припинення вогню, заморожування конфлікту на поточній лінії фронту, а також гарантій безпеки від нових атак - наприклад, розміщення європейських миротворців або можливого вступу до НАТО в майбутньому.

Однак цього тижня адміністрація Трампа відкинула такий підхід, йдеться в матеріалі. Її пропозиція включає визнання російського контролю над Кримом і заборону на вступ України до НАТО. Натомість же пропонується припинення бойових дій по поточній лінії фронту. При цьому, в приватних розмовах українські чиновники висловлювали готовність до припинення бойових дій на лінії фронту. Адже, з огляду на нинішні успіхи Росії на полі бою, вони визнають, що такий результат може бути вигідний Україні.

Але набагато важливішими за місце проходження лінії припинення вогню є гарантії того, що Росія не скористається паузою для перегрупування і підготовки нових атак. Росія, своєю чергою, теж "попереджає", що Україна може використати перемир'я для переозброєння, але загалом "позитивно поставилася до американської пропозиції".

Директор київського дослідницького центру "Мережа нової геополітики" Михайло Самусь зазначає, що переговори, найімовірніше, зайдуть у глухий кут саме через питання Криму, а не через лінію фронту. Серед українських офіційних осіб обговорення статусу Криму вважається вкрай політично ризикованим кроком.

"У Києві добре пам'ятають, що навіть тих політиків, які 2010 року підписали продовження оренди російської військово-морської бази в Криму - задовго до початку війни - згодом звинуватили в державній зраді", - йдеться в матеріалі. Крім того, українці підкреслюють, що визнання російського контролю над Кримом суперечить повоєнним принципам Європи, які виступають проти зміни кордонів із застосуванням сили.

"Жоден український президент не матиме повноважень визнати Крим частиною Росії, оскільки він був захоплений силою", - заявила українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук.

Інші новини про мирний план Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що адміністрація Трампа чинить тиск на Україну для прийняття мирного плану, вигідного РФ. Виступаючи під час візиту до Індії, Венс заявив, що США "вийдуть" з мирного процесу, якщо і Україна, і Росія не приймуть американські умови. Однак зрозуміло, що основним адресатом цих слів був президент України Володимир Зеленський.

Крім того, у Британії відповіли на можливість визнання Криму російським. "Позиція Великої Британії щодо суверенітету України добре відома. Наша позиція не змінилася. Ми не визнаємо суверенітету Росії над будь-якою незаконно захопленою територією України, включно з Кримом", - сказав міністр Британії у справах Європи та Північної Америки.

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