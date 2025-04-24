Уперше у Трампа заговорили про умови припинення вогню "так відверто".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Україну прийняти американську мирну пропозицію, яка багато в чому відображає давні вимоги Росії. Це був перший випадок, коли офіційний представник США публічно озвучив умови припинення вогню в настільки відвертій формі.

Серед умов - "заморожування" поточної лінії фронту, визнання анексії Криму Росією і відмова України від вступу в НАТО. Заява, очевидно, спрямована на посилення тиску на Україну, яка давно відмовляється визнавати претензії Росії на свої території, особливо це стосується Криму, пише The New York Times.

Виступаючи під час візиту до Індії, Венс заявив, що США "вийдуть" з мирного процесу, якщо і Україна, і Росія не приймуть американських умов. Однак зрозуміло, що основним адресатом цих слів був президент України Володимир Зеленський, йдеться в матеріалі.

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"Ми зробили дуже конкретну пропозицію і росіянам, і українцям. Настав час сказати "так" або США покинуть цей процес. Єдиний спосіб дійсно припинити кровопролиття - щоб обидві армії склали зброю, заморозили конфлікт і зайнялися будівництвом кращого майбутнього - як для Росії, так і для України", - сказав Венс журналістам.

Заява віцепрезидента прозвучала лише за кілька годин після того, як Зеленський укотре наголосив: його країна ніколи не визнає окупацію Криму Росією, оскільки це суперечить Конституції України. Він також додав, що Україна не може прийняти заборону на вступ до НАТО.

ЗМІ пише, що погроза Венса вийти з переговорів перегукується із заявами держсекретаря Марко Рубіо і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Тоді вони заявили, що "якщо сторони не домовляться швидко, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто йдемо".

При цьому журналісти заявляють, що мирний план, за якого російські війська залишилися б глибоко всередині на сході України, став би бажаною новиною для Москви.

"Формальне "заморожування" конфлікту фактично означало б вимушену капітуляцію України та передачу значної частини її територій Росії, що суперечить принципам самовизначення і поваги кордонів, якими керуються США і європейські країни, що надають підтримку Києву з початку вторгнення", - пише NYT.

Інші новини із заявами адміністрації Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський рухається в "неправильному напрямку", за словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт. Крім того, Левітт заявила, що терпіння Трампа "вичерпується".

Крім того, Трамп зізнався, що переговори щодо України складніші, ніж він сподівався. Зазначається, що усвідомлення того, що всі сторони залишаються далекими одна від одної в ключових питаннях, суперечить твердженням американського президента про те, що він може укласти угоду протягом 24 годин.

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