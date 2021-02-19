Олександр Озеров

Цього тижня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №2695, яким суттєво збільшено розмір штрафів за порушення на дорогах, зокрема за водіння автомобіля у стані сп’яніння. Відтепер за перший випадок виявлення керування автомобілем напідпитку розмір штрафу складатиме 17 тис. грн з позбавленням права керування на 1 рік, за другий і третій упродовж року сума штрафу складатиме від 34 до 51 тис. грн з позбавленням права керування на 3 та 10 років відповідно.

Цікавим є запровадження законодавцем можливості застосування до порушника адміністративного арешту на 10-15 діб з позбавленням права керування у разі повторного притягнення до адмінвідповідальності.

У разі передачі керування автомобілем особі у стані сп’яніння можливе як накладення на власника штрафу, аналогічного за розміром штрафу для п’яного водія, так і адміністративний арешт або взагалі оплатне вилучення транспортного засобу. Такі санкції визначаються безпосередньо судом при розгляді справи про адміністративне правопорушення з урахуванням майнового стану порушника, а також обставин вчинення правопорушення.

Окрім цих новацій, народні депутати несуттєво збільшили розмір штрафу за ненадання переваги в русі автомобілів медичної допомоги - з 510 до 680 грн, що є, на мій погляд, досить несправедливим, оскільки подекуди від такої байдужості водіїв прямо залежить здоров’я або навіть життя людини.

Нові повноваження поліції разом із суттєвим розширенням адміністративної відповідальності за п’яне водіння створюють певні корупційні ризики з боку поліцейських

Як свідчить практика, зі збільшенням штрафів за п’яне керування показники вчинення таких порушень є досить високими, тому слід лише сподіватись, що прийняті нововведення все ж таки дисциплінують водіїв і зменшать кількість злочинів.

У разі, якщо законопроект №2695 буде підписаний президентом у чинний редакції, поліцейські зможуть оглядати водія на стан сп’яніння за допомогою відеофіксації, без запрошення двох свідків. Однак, на моє переконання, такі повноваження поліції разом із суттєвим розширенням адміністративної відповідальності за п’яне водіння створюють певні корупційні ризики з боку поліцейських.

Як показує практика, на даний час відомчими нагрудними камерами відеофіксації здебільшого забезпечені поліцейські у великих містах. При цьому в провінційних населених пунктах таке оснащення є незадовільним. Це в комплексі з порівняно низькою заробітною платнею поліцейських може призвести до зловживань повноваженнями при притягненні до відповідальності водіїв за керування у стані сп’яніння.

До речі, з ухваленням цього закону вже можна констатувати, що розмір штрафів в Україні майже досягає рівня європейських за аналогічні правопорушення. Хоча в Європі більш суворими є розміри покарання водіїв за вчинення ДТП у стані сп’яніння (на відміну від передбаченої відповідальності в Україні). Втім, в більшості країн Європи дещо лояльніше ставлення до водіїв, оскільки є допустима гранична норма алкоголю, яка складає 0,5 проміле (а у нас – 0,2 проміле).

Олександр Озеров, адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine

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