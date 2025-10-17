Президент США заявляє, що більше віддає перевагу припиненню війни між Росією і Україною, аби не давати "Томагавків".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виявив інтерес добойових дронів українського виробництва, але прагне добитися припинення війни без надання крилатих ракет "Томагавк". Як передає кореспондент УНІАН, про це Трамп сказав на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

"Це проблема, бо нам потрібні "Томагавки", нам потрібні багато інших речей, які ми відправляємо до України впродовж останніх чотирьох років. Тепер у нас відмінна ситуація. Ми відправляємо це до Європейського Союзу - вони платять за все це. У них багато грошей. Але це не стосується грошей. Нам потрібні "Томагавки". Нам потрібні багато інших видів зброї, які ми відправляємо до України. І саме це одна з причин, через яку ми хочемо припинення цієї війни. Нам нелегко для нас - давати (зброю). Йдеться про велику кількість дуже потужної зброї. Так що це одна з тих речей, про які ми говоритимемо. Сподіваюся, їм це не знадобиться. Сподіваюся, що нам вдасться припинити війну без думок про "Томагавки". Я думаю, ми досить близькі до цього", - наголосив Трамп.

Своєю чергою, Зеленський підтвердив, що Україна прагне припинення війни.

"Але ця війна зараз – це технологічна війна. Ви не використовуєте лише "Томагавки". Якщо ви хочете завдати удару по військовій цілі - вам потрібні тисячі безпілотників. Вони поєднуються разом із такими ракетами. Україна має такі тисячі безпілотників нашого виробництва, але ми не маємо "Томагавків". Ось чому нам потрібні "Томагавки". Але Сполучені Штати мають потужне виробництво, мають "Томагавки" та інші ракети, дуже потужні ракети. Але вони можуть ще й отримати наші тисячі безпілотників. Саме тому ми можемо працювати разом. Ми можемо зміцнити американське виробництво", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що має грану пропозицію у контексті українських дронів. При цьому, Трамп підтвердив, що США зацікавлені в українських дронах, хоча створюють багато власних дронів. Трамп зазначив:

"Ми виробляємо власні безпілотники, але також купуємо їх у інших. І вони [українці] роблять дуже хороші безпілотники".

Він сказав, що характер війни змінився через застосування дронів. Як підкреслив Трамп, у нього є зобов’язання, аби США були усім забезпечені.

"Ви ніколи не знаєте, що станеться під час війни і миру. Тому ми говоритимемо про "Томагавки", і ми б віддали перевагу тому, щоб їм не знадобилися "Томагавки". Чесно кажучи, ми віддали б перевагу, щоб війна закінчилася", - наголосив Трамп.

Ракети "Томагавк" для України

Раніше нардеп Єгор Чернєв заявив, що питання щодо надання Україні американських ракет Tomahawk поки що буде поставлене на паузу, оскільки російський диктатор Володимир Путін злякався такої передачі.

