Чи можна військовим оскаржити рішення МСЕК: в МОЗ відповіли

Для оскарження в досудовому порядку можна звернутися до самої комісії або обласної комісії з письмовою заявою.

Українські військовослужбовці можуть оскаржити рішення медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, це можна зробити протягом одного місяця з дня видачі рішення. Для оскарження в досудовому порядку можна звернутися до самої комісії або обласної комісії з письмовою заявою. Зазначається, що після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення.

Якщо військовому повторно відмовлять у задоволенні скарги, то таке рішення можна оскаржити у Центральній МСЕК МОЗ. У складних випадках МСЕК можуть направляти людей, які звертаються для встановлення інвалідності, до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця) для проведення обстеження. Після цього складають рекомендаційні консультативні висновки.

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У МОЗ наголосили, що українці можуть оскаржити рішення комісій усіх рівнів. Строк на звернення до суду становить не пізніше шести місяців з дня рішення МСЕК. Звертатися потрібно до адміністративного суду за місцем проживання або перебування.

Скандали з МСЕК

Час від часу в Україні спалахують гучні корупційні скандали, пов'язані з ВЛК, МСЕК і співробітниками ТЦК і СП. Вони вимагають гроші за підробку діагнозів і "укосу" від служби в армії.

Так, співробітники ДБР та СБУ викрили злочинну групу серед посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тисячі доларів.

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