Журналісти показали, що відбувається у київських торгових центрах в чорну п'ятницю в умовах пандемії.
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«Зазвичай найзатятіші покупці шикуються у довжелезні черги, щоб скористатися знижками, які у цей день пропонують продавці», – говориться у сюжеті.
Зазначається, що попри карантин та обмеження увесь Київ буквально майорить оголошеннями про знижки. При цьому у ТЦ покупців небагато, але деінде спостерігаються черги до кас. Хоча знижки у деяких магазинах лише на акційні товари та речі з минулих колекцій.
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