У неділю в Луцьку має відбутися нарада за участі посадовців Польщі та Литви щодо ситуації з біженцями.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що в неділю в Луцьку має відбутися нарада за участі посадовців Польщі та Литви щодо ситуації з біженцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Говорячи про міграційну кризу, Данілов зауважив: "Ми цілком усвідомлюємо, що за країна Білорусь на сьогодні. Ці люди (біженці - УНІАН) там з'явилися не випадково. Це штучна криза, яку підготували Путін спільно з Лукашенком для Євросоюзу... За нашими розвідданими, вже 15 тисяч біженців знаходиться на території Білорусі".

За словами Данілова, наразі "розгортається кампанія, щоб їх було якомога більше, - для того, щоб тиснути безпосередньо на Євросоюз".

"Якщо Польща закриє свій кордон, тоді будуть перекриті і інші шляхи. Не лише для людей. Це буде перекрита залізниця, через яку рухаються товари з Російської Федерації, з Китаю на Європу", - сказав він.

Секретар РНБО зауважив, що 11 листопада міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський перебував "на місці, де є у нас проблемна точка, ми вважаємо, - там, де є перехрестя саме білоруського, польського і українського кордону".

"Більш того, я можу сказати, що на цю неділю запланована велика нарада безпосередньо в місті Луцьку, - там, де будуть приймати участь щонайменше три міністри. Ми запрошуємо на цю нараду амбасадорів Польщі і Литви. Ми там будемо вирішувати питання, в який спосіб ми саме будемо відповідати на ці виклики", - повідомив Данілов.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Таня Поляковська