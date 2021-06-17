Підозрюваних або затриманих серед співробітників Мін'юсту на цей час немає.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшуками до Антирейдерської комісії Міністерства юстиції.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську.

Повідомляється, що слідчі дії проводяться в одній з будівель Мін'юсту на Лівому березі. Саме там розташовується Антирейдерська комісія.

За словами Малюськи, причини обшуків та суть кримінального провадження, в рамках яких ведуться слідчі дії, йому невідомі.

Читайте такожУ Мін'юсті розповіли, що з'явиться на місці першої проданої в'язниціТакож повідомляється, що підозрюваних або затриманих серед співробітників Мін'юсту на цей час немає.

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Автор: Катерина Шварц