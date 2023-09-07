Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, яке бажання загадав у День воєнної розвідки.
В ефірі інформаційного телемарафону його запитали, що він загадав на відео, де задмухує свічки на святковому торті. Цей ролик сьогодні став вірусним у мережі, оскільки в момент, коли свічки згасають, лунає потужний вибух.
"Бажання цілком зрозуміле: скорішої повної всеосяжної перемоги України", - сказав Буданов, зазначивши, що майбутнє цього "вибуху" покаже час.
День воєнної розвідки України
Як відомо, розвідувальний орган стратегічного рівня було створено 7 вересня 1992 року указом президента "Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України".
У своєму зверненні з нагоди свята Буданов зазначив, що сутність цієї професії раніше не передбачала суспільної оцінки діяльності розвідки, однак повномасштабна війна це змінила.
Він подякував розвідникам за роботу, вшанував пам'ять загиблих бійців, а також пообіцяв помститися за все горе, яке принесла Росія.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта.