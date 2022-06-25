Головне - дійти до українського кордону.

Депортованих Російською Федерацією з України громадян будуть пропускати в країну без документів.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

Країна хоче створити маршрути, за якими українці зможуть повернутися з Естонії та Латвії - країн, куди вибралася з РФ найбільша кількість депортованих громадян України.

"Ми зараз розробляємо маршрути, по яких курсуватимуть безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто немає, їх відбирають у цих фільтраційних таборах. Будемо допомагати дістатися до України", - розповіла Верещук.

Попри те, що український кордон з РФ зараз закритий, в України є домовленість з прикордонниками: вони будуть пропускати громадян без документів, що засвідчують особу, якщо ті дійдуть до кордону.

"Головне знайти шлях, щоб повернутися додому, дзвонити нам – ми допоможемо з квитками, з паспортними документами", - підкреслила вона.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили координаційний центр штабу з питань захисту прав депортованих осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: