Головою штабу визначено віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

Кабінет міністрів створив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Головою штабу визначено віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук. До складу штабу увійшли уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, представники центральних органів виконавчої влади, силових структур та інші.

Основними завданнями Координаційного штабу є сприяння діяльності щодо захисту прав депортованих між усіма зацікавленими сторонами, а також визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо таких осіб.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вивозить українців з окупованих територій, щоб вони забули про Україну й не могли повернутися.

Зокрема, як зазначив президент, в РФ вивезено понад 200 тис. українських дітей.