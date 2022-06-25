Відповідний проект резолюції вже підготовлений.

Двопартійна група американських конгресменів представила резолюцію, яка характеризує дії Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну, як геноцид.

Видання Foreign Policy ознайомилося з документом і поділилося його змістом.

У резолюції згадуються звірства російських солдатів на території України: напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках і медичних установах, а також примусова депортація в РФ і тимчасово окуповані населені пункти. Ці дії відповідають критеріям, які викладені в II статті Конвенції ООН про попередження злочину геноциду і покарання за нього.

Резолюції Конгресу зазвичай використовуються законодавцями для вираження твердої позиції членів Сенату або Палати представників. Документ не має обов'язкової юридичної сили, але він став ще одним сигналом підтримки України від конгресменів.

Нагадаємо, до кінця травня шість країн визнали дії Росії в нашій державі геноцидом. У список увійшли Естонія, Латвія, Канада, Польща, Литва та Чехія. А на початку червня до них приєдналася Ірландія.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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