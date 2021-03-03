Верховна Рада України прийняла закон про створення нового правоохоронного органу на зміну ДФС – Бюро економічної безпеки. Напередодні реформи ДФС почастішали тиск на бізнес, обшуки та вимагання хабара.

Про це йдеться в статті "Фіскальний терор або інвестиції: що обере Україна?" на 112.ua.

"Фактично зараз відбувається агонія податкової міліції, яка в останні дні свого існування намагається якимось чином дозаробити якісь крихти, які надалі вона заробити не зможе. З тієї причини, що орган буде ліквідований і всі його співробітники будуть звільнені, є досить свавільна поведінка на сьогоднішній день співробітників податкової міліції, яка виражається в прямому тиску на бізнес, шляхом обшуків, шляхом незаконного опечатування складів, блокування діяльності підприємства, спроб арешту рахунків, систематичні виклики директорів, бухгалтерів на допит. Таким чином просто моральний тиск для отримання незаконної вигоди від таких директорів", – підкреслює адвокат Максим Борисов.

Зазначається, що відчувають тиск компанії різних напрямків, починаючи від фармацевтичної галузі, закінчуючи агропромисловістю. Зокрема, представники фармкомпанії "ВОРВАРТС ФАРМА" розповідають, що відчули тиск з боку співробітників ДФС.

"Ми не знали, нас ніхто не сповіщав, це було абсолютна несподіванка. В середині дня близько 10 осіб увірвалися в офіс. У стилі характерному для такого роду заходів, всіх співробітників попросили вийти в кабінети, почали зачитувати постанови суду", – згадує представник власників ТОВ "ВОРВАРТС ФАРМА" Сергій Бойко.

Директор компанії "ВОРВАРТС ФАРМА" Ганна Гончарова додає:

"Їх було багато, мабуть, вони відчували силу за собою. Тому будь-які дії з нашого боку – вони були паралізовані. Частина співробітників сиділа за одним столом в кухні, частина – в коридорі. Цілий день. Тому що ні повернуться на своє робоче місце, ні зайнятися якою-небудь роботою все-таки – можливості не було ні у кого. З великими труднощами попросили співробітники зателефонувати своїм сім'ям, попередити, що з ними не буде зв'язку. Це теж було робити не можна".

Адвокати переконані: після реформи правоохоронної галузі змін на краще очікувати не варто, адже це система, вироблена десятиліттями.

"Йде переформатування системи, а не створення нової структури. Сьогодні будь-який підрозділ не виконує тих завдань, які поставило перед ними суспільство. Міліція фактично не розслідує злочини, Державне бюро розслідування фактично не розслідує злочини правоохоронців. Після переформатування, наприклад, Генпрокуратури в Офіс генпрокурора, ніяких поліпшень не відбувається в кримінальному процесі. Як порушувався закон, так і порушується. Ось сюди вниз по ланцюжку", – переконаний адвокат Максим Борисов.

"Припиниться цей моральний тиск після ліквідації ДФС та з початком роботи Бюро економічної безпеки? Адже попередні співробітники проходили прискіпливий відбір та називалися "новими обличчями", – резюмують автори статті.

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Автор: УНІАН