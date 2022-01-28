Журналісти посилаються на заяву "офіцера пресслужби "ЛНР" Олександра Мазейкіна.

На сайті державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG з’явилася новина про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "ЛНР".

Відповідна публікація під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?" з’явилася на сайті вранці 28 січня, повідомляє УНІАН.

Журналісти посилаються на заяву "офіцера пресслужби "ЛНР" Олександра Мазейкіна, який заявив, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР".

За словами представника бойовиків "ЛНР", артобстріл начебто вели з позиції 30-ї бригади Збройних сил України в районі селища Троїцьке в напрямку села Веселогорівка.

Водночас телерадіокомпанія жодного разу не зазначила, що "ЛНР" - це самопроголошена псевдореспубліка, яка веде бойові дії на окупованій українській території.

Крім того, у новині зазначено, що "Київ сконцентрував половину своїх військ на Донбасі", а США та країни НАТО "підігрівають напругу в регіоні, постачаючи Україні зброю".

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